Piotr Gąsowski reaguje na przejście Macieja Dowbora do TVN. O wszystkim dowiedział się z telewizji. "Nie będziesz miał łatwo"

Podczas trzeciego dnia festiwalu Top of the Top Sopot Festival poznaliśmy nowego prowadzącego "Dzień Dobry TVN" - został nim Maciej Dowbor. O przejściu byłego gwiazdora Polsatu do konkurencji mówiło się od kilkunastu dni, a Pudelek jako pierwszy podał szczegóły jego transferu i powody takiej decyzji.

Maciek nie robił tajemnicy z tego, że był sfrustrowany brakiem ciekawych ofert z Polsatu i to był jeden z powodów, dla których odszedł. W TVN postarali się, by poczuł się ważny, a fucha w "Dzień Dobry TVN" to podobno tylko część "gwiazdorskiego kontraktu", jaki mu zaoferowano. Podjęcie decyzji miał też ułatwić fakt, że propozycję poprowadzenia innego programu już wcześniej przyjęła Joasia - mówiło nasze źródło.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Zobacz także: Maciej Dowbor o transferze do TVN-u

Maciej Dowbor nie szczędził ciepłych słów w kierunku kolegów i koleżanek z nowej redakcji, których nazwał "nową rodziną".

Cieszę się, że tutaj mogę być. Cieszę się, że mam nową rodzinę. Chciałbym pozdrowić całą rodzinę i cieszę się, że będę miał tak wspaniałe koleżanki i kolegów, których od lat podziwiam na antenie - powiedział ze sceny.

Piotr Gąsowski reaguje na przejście Macieja Dowbora do TVN

Piotr Gąsowski, prywatnie przyjaciel Macieja Dowbora, o jego przejściu do konkurencji dowiedział się z telewizji. Warto wspomnieć, że przez wiele lat prezenterzy tworzyli duet, prowadząc program "Twoja Twarz Brzmi Znajomo".

Maciek, pamiętaj, stara rodzina "TTBZ" i Polsat cię pozdrawia i życzy ci powodzenia i ostrzy sobie zęby na ciebie. Nie będziesz miał łatwo. Rozmawiałem z Maciejem Rockiem i Agnieszką Hyży - napisał na InstaStories.

Swoją myśl rozwinął w dłuższym wpisie. Potwierdził, że do końca nie wiedział, że Dowbor dołączy do TVN, ale jego intuicja podpowiadała mu to od jakiegoś czasu.

No i stało się! Mimo, iż Maciek nie puścił pary z ust nikomu, moja intuicja, znajomość Maćka, dedukcja, obserwacja oraz pewne znaki z moich źródeł pozwoliły mi odgadnąć, co wydarzy się dzisiaj w Sopocie! Maciek, twoja konkurencja, a niedawno twoi telewizyjni sojusznicy, Agnieszka Hyży i Maciek Rock, nie wspominając o Krzysztofie Ibiszu i Paulinie Sykut, już zacierają ręce, myśląc o konkurencji między wami! Ale przede wszystkim wiem, że dobrze ci życzą... z tym, że nie za dobrze! Twoje szczęście, że na razie nie przewidziano mnie w "halo, tu Polsat"! Ale by było starcie! Może teraz?! Jako tajną broń?! A poważnie rzecz ujmując… Zawsze, naiwnie zresztą, byłem za tzw. "telewizyjną ekumenią". Uważam, że uczciwa konkurencja między profesjonalistami służy i tym profesjonalistom, i widzom! I chciałbym, aby tak było w tym przypadku! I na koniec, żebyś wiedział! Ludzie, z którymi pracowałeś przez tyle lat, są twoją telewizyjną rodziną! Mimo iż zmieniłeś "nazwisko"! I pamiętajmy, wszyscy, którzy są uczciwymi pasjonatami tej magicznej, ciekawej i często okrutnej branży telewizyjnej… My wszyscy jesteśmy sobie bardzo potrzebni! A tobie, Maciek, życzę, żebyś się spełniał i żebyś już tak nie musiał gonić, bo nie musisz! - napisał.

Oceń jakość naszego artykułu: Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.