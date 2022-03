Piotr Gąsowski świętuje 89. urodziny ojca z BYŁYMI partnerkami (FOTO)

Taak 47 min. temu zgłoś do moderacji 47 3 Odpowiedz

Kulturalni ludzie nawet po rozstaniu zachowują się z klasą , to świadczy o szacunku do byłych w zwiazku i wspólnych dzieci. Często to jest trudne, wiem po sobie, bo w sercu zadry zostają, ale lepiej żyje się w zgodzie niż hoduje nienawiść. Dużo zdrówka, piękny wiek.