Piotr Gąsowski wspomina Jerzego Stuhra przejmującym wpisem. Ten sekret zdradził dopiero po latach: "Wyznam Panu coś, Panie Jerzy..."

Śmierć Jerzego Stuhra pogrążyła w żałobie polskie środowisko filmowe. We wtorek, 9 lipca, informacje o odejściu wybitnego aktora potwierdził jego syn Maciej. Chociaż nie ujawniono przyczyny zgonu 77-latka, to jednak w ostatnich latach życia zmagał się on z wieloma chorobami.

Piotr Gąsowski żegna Jerzego Stuhra

Mistrz Wajda przeprosił mnie za tą małą niezręczność z nazwiskami, uspokoił mnie, iż wszystko jest w porządku i, że Pan, po prostu nie może w tym filmie zagrać ze względu na Pana inne zobowiązania zawodowe! Miał Pan wtedy kontrakt we Włoszech. Zagrałem więc ja… I, chociaż była to dla mnie wspaniała przygoda, wiem, iż Pan, Panie Jerzy… zagrałby to znacznie lepiej! Jest Pan, był Pan i będzie Pan niezastąpiony! Całej Pana Rodzinie, bardzo, z głębi serca współczuję. I proszę już odpoczywać, a my będziemy zawsze pamiętać! Spokojnego, wiecznego snu. Maciek... Przytulam Cię i wspieram - dodał Piotr Gąsowski.