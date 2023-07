Obruszony Marcin Dorociński reaguje na pytanie Piotra Kędzierskiego: "Mam coś ciekawego do powiedzenia"

Polscy aktorzy i aktorki coraz częściej pojawiają się w zagranicznych produkcjach. Do tego grona zalicza się także Marcin Dorociński . 50-latek dał się poznać międzynarodowej widowni w takich serialach jak "Gambit królowej" czy "Wikingowie: Walhalla". Od niedawna można go oglądać na dużym ekranie w najnowszej odsłonie serii "Mission: Impossible" z Tomem Cruisem w roli głównej.

Marcin Dorociński dobitnie o dalszej karierze

Ja jestem stąd, z Kłudzienka. Mam tu swoich przyjaciół, z którymi gram w ping-ponga, mam kumpli, z którymi przyjaźnię się do tej pory. Wiem, że jestem stąd i że mam coś ciekawego tutaj jeszcze do powiedzenia. [...] Chcę robić tutaj filmy, bo tutaj są świetni twórcy, wspaniali aktorzy, tu powstają zaje*iste filmy, naprawdę. To, że gram za granicą, to jest takie trochę "ekstra" - tłumaczył.