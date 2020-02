Piotr Kraśko ROZPŁYWA SIĘ nad Klaudią El Dursi: "Spotykaliśmy się wiele razy. Piekielnie zdolna osoba!"

Mnm 9 min. temu zgłoś do moderacji 0 1 Odpowiedz

Ja nie mam w nosie kto kim jest, bo moja corka oglada tv. Telewizja potrafi sprac mozg nawet doroslym. O ile byla mala, to moglam i nawet powinnam to kontrolowac ( jakie tresci), a teraz ma 16 lat, jest prawie dorosla i licze na to, ze ma na tyle poukladane w glowie, zeby pozostac soba, a moje wychowanie nie poszlo na marne. Wolna wola. Mam nadzieje, ze tego typu glupie programy i presja rowiesnikow ( wiadomo, jak jest teraz w szkolach) nie poprzestawiaja jej myslenia. W ostatnich latach wmawia sie ludziom, ze wszystko osiagniesz po trupach, masz wygladac tak i tak, sukces to kwestia znajomosci, a instagram wyznacza Twoja wartosc. Ostatnie, co bym chciala to widziec swoje dziecko na kozetce u psychoterapeuty lub w trumnie.