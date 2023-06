Piotr Kupicha po raz kolejny ZOSTANIE OJCEM! "Jest FANTASTYCZNIE"

strach 9 min. temu zgłoś do moderacji 4 0 Odpowiedz

Zachłysnął się sławą był na innym poziomie życia niż żona. Prawdziwego przyjaciela poznajesz w biedzie. on gwiazdor ona szara myszka, pamiętam jeden wywiad ze żona jest bardzo zazdrosna o fanki. Nie ma po co być zazdrosnym lepiej spełniać się dla siebie robić coś dla siebie. Czujesz jak mąż odchodzi, puść go wolno to jedyny sposów by być może wrócił. Naciski nic nie pomogą, z godnością czerpać siłę ze śmieci same się wyniosły.