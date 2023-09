Piotr Polk wylądował w szpitalu. PRZESZCZEP był konieczny: "Mam teraz trzy nerki"

moje zdanie 60 min. temu zgłoś do moderacji 15 2 Odpowiedz

Tak zdrowie najważniejsze. Ale jak słyszę o zbiórkach na leczenie chorych to przeraża mnie to. Dlaczego państwo nie zapewni potrzebnego leczenia? Dlaczego to zdesperowani rodzice walczą o każdą złotówkę by ratować swoje dziecko. Straszne to jest. Niejednokrotnie wysyłałam pieniądze na tą piękną akcję. Jednak uważam że to NFZ powinien finansować leczenie np zagranicą. Czyli możemy być wyleczeni a nasz kraj nie jest w stanie nam pomóc.