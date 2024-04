Piotr Stramowski powraca jako bezwzględny prokurator

Jeśli czegoś w tym życiu możemy być pewni – poza śmiercią i podatkami – to udanej adaptacji książki Remigiusza Mroza w wykonaniu Audioteki. A jest co adaptować! Remigiusz to autor tak płodny, jak i utalentowany, zatem Audiotece na pewno nie zabraknie materiału źródłowego, by zachwycać nas swoimi audio-interpretacjami.