Piotr Stramowski żali się na stres związany w "Twoja twarz brzmi znajomo"! Córka go ogląda? (WIDEO)

Piotr Stramowski narzeka na to, że występy w "Twoja twarz brzmi znajomo" go stresują

Mamy tak naprawdę jeden moment, jeden dubel na to, żeby przedstawić się z jak najlepszej strony. Nie możemy tego poprawić, pracujemy na to tydzień, żeby to wyglądało jak najlepiej. Masa jest pracy w to wkładana. Czasami tak naprawdę mamy dwa utwory w ciągu jednego tygodnia, co jest bardzo trudne. Dużo pracy bardzo... Jest to stresujące zwłaszcza w dniu nagrań, kiedy przygotowujemy się i wiemy, że za chwilkę mamy pokazać to, do czego się przygotowywaliśmy tyle czasu - żali się.