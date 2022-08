Piotr Szkudelski nie żyje. Perkusista zespołu Perfect miał 66 lat

Ania 26 min. temu zgłoś do moderacji 12 7 Odpowiedz

A ja dziś dowiedziałam się, że jestem w ciąży. Jedna historia się kończy, druga zaczyna. Czuję, że to będzie chłopczyk... Nasz mały Milan. Akurat przed jego narodzinami zdążymy wprowadzić się do nowego wymarzonego domu. Z jednej strony się cieszę, a z drugiej mi przykro... Że to tylko na chwilę.