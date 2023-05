Pippa Middleton w towarzystwie rodziców i brata bryluje na koronacji króla Karola III i królowej Camilli. Jak wypadła? (ZDJĘCIA)

Marry 30 min. temu zgłoś do moderacji 13 3 Odpowiedz

Mówcie co chcecie ale Brytyjczycy i świat kochają Wielką Brytanię. Londyn to wielonarodowość i ludzie z całego świata to jest jedna wielka mieszanka kulturowa. Londyn daje miejsce pracy dla emigrantów z całego świata. Bardzo dużo Polaków tam zostało i planuję swoją przyszłość na resztę życia oraz duża część społeczeństwa polskiego dorobiła się tam większych pieniędzy i wróciła do Polski. A przecież nie tylko dużo Polaków jest w Londynie ale także z Turcji z Niemiec z Francji Hiszpanii Włoch i z całego świata. Także Brytyjczycy pokazują że są narodem otwartym a jednocześnie bogatym otwartym na nowe cywilizacje dają nowe miejsca pracy. Nie wiem co oni zrobili że mają się tak dobrze pomimo że jest tam tak dużo migrantów ale dla mnie to jest środek świata.