Pique był chorobliwie zazdrosny o Shakirę? Zabronił jej występowania z innymi mężczyznami

Shakira i Pique byli parą 12 lat. Mają razem dwóch synów - Milana i Sashę. Wszystko jednak legło w gruzach, gdy wyszło na jaw, że piłkarz zdradzał i ostatecznie porzucił piosenkarkę dla 23-letniej kochanki, Clary Chii Marti . Co ciekawe, początkowo to Pique wydawał się osobą, która panicznie boi się zdrady.

Kilka miesięcy po oficjalnym ogłoszeniu rozstania piosenkarka i piłkarz są wciąż najciekawszym tematem dla mediów i kolorowej prasy. Wszystko za sprawą najnowszej piosenki Shakiry, zatytułowanej bezpretensjonalnie "BZRP Music Sessions #53" . W kawałku w bardzo bezpośredni sposób gwiazda odnosi się do zdrady byłego. Nie wykazuje się wyrozumiałością również w stosunku do jego kochanki, która jest niechlubną bohaterką diss-tracka.

Pique lubił kontrolować Shakirę. Zabronił jej występować z innymi mężczyznami

W 2014 roku miłość Shakiry i Pique rozkwitała. Rok wcześniej przyszedł na świat ich pierwszy syn, Milan. Co ciekawe, w wywiadzie z tamtego roku piosenkarka przyznała, że jej partner zabronił jej kręcenia teledysków, w których prezentuje się w czułych pozach z mężczyznami . Gwiazda podkreśliła jednak, że nie ma nic przeciwko, a wręcz przeciwnie - wzruszyła ją troska partnera.

W naszej relacji to jest jasne, nie mogę kręcić takich klipów jak kiedyś . Zaznaczę jednak, że podoba mi się taki stan rzeczy - przyznała wówczas Shakira.

Między innymi dlatego w teledysku "Can't Remember To Forget You" Shakira wystąpiła u boku Rihanny, z którą mogła, bez narażania się partnerowi, obejmować się w czuły i dwuznaczny sposób.