Planowali wspólną przyszłość. Po 6 latach związku wykonali testy DNA. Ich życie legło w gruzach: "Mój chłopak jest MOIM BRATEM"

Życie potrafi zaskoczyć - i to nie zawsze pozytywnie. Użytkowniczka serwisu Reddit i jej partner byli parą od sześciu lat. W życiu nie doświadczyli nigdy tak silnego uczucia, a z racji tego, że pochodzili z rodzin adopcyjnych, postanowili zaspokoić swoją ciekawość i przeprowadzić testy DNA. Wyniki testów przyniosły szokujące odkrycie.

Testy DNA zamieniły ich życie w piekło. Nie do wiary, czego się dowiedzieli

Użytkowniczka o pseudonimie "LetsSinWith" opublikowała wpis, w którym opowiedziała swoją tragiczną historię. W momencie publikacji posta miała 30 lat i od sześciu lat była w związku z mężczyzną, który jest od niej starszy o dwa lata. W tekście nazwała go swoim chłopakiem, chociaż teraz zastanawia się, czy to jest odpowiednie określenie. Okazało się bowiem, że są... rodzeństwem .

Nasz związek był i nadal jest idealny. Nigdy nie spotkałam kogoś, do kogo czułabym takie przyciąganie. Teraz już wiem, że to przez to, że mój chłopak jest moim bratem. Nawet nie przyrodnim, a biologicznym - ujawniła.