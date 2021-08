Kim Kardashian ZNÓW pręży słynne pośladki w bikini (ZDJĘCIA)

Kim Kardashian w ostatnim czasie pojawia się w mediach głównie za sprawą rozwodu z Kanye Westem. Choć póki co celebrytka dokładała wszelkich starań, by rozstanie przebiegało w miarę pokojowo, raper bez wątpienia nie ułatwia jej zadania. Na nowym albumie muzyka "Donda" ma znaleźć się utwór, w którym ten porównuje małżeństwo z Kardashianką do więzienia. Niedawno głośno było także o jednym z koncertów Westa na stadionie w Atlancie. W pewnym momencie raper padł bowiem na kolana i zaczął rozpaczać nad utratą rodziny. Wszystko to na oczach Kim oraz dwójki ich dzieci: North i Sainta.