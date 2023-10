Plejada gwiazd na wybiegu L'Oreal: Andie MacDowell w staniku, dostojna Helen Mirren, sztywna Kendall Jenner... (ZDJĘCIA)

Podczas gdy jedni docenili wdzięki rozebranej do pasa Roksany Węgiel, inni zaczęli martwić się, że młodej wokalistce za bardzo spieszy się do dorosłości. "Nie zapowiadało się, że to pójdzie w tę stronę" - czytamy. A co na to jej narzeczony, Kevin Mglej?