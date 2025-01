Plotkowano, jakoby Dominika Ostałowska ODBIŁA PARTNERA koleżance z planu. Po latach ujawniła całą prawdę: "Przekazała mi list"

Nie ma tak,że facet zrywa z narzeczoną i związuje sie potem z jakąś inną .To musi przeciez trwac w trakcie związku. Są razem, kłócą, sie rozchodzą, schodzą i w miedzy czasie tych zwirowan facet spotyka sie z inną,rozmowy, kawka, spotkania i związek z narzeczoną zaczyna podupadac. facet widzi ,że chyba złapał inną więc moze spokojnie zostawic narzeczoną. Zostawia i informuje Dominikę,że jest wolny. No więc juz mogą powoli sie spotykac bez problemu. Sidor to zobaczyła i sie wsciekła, niby faktycznie moze i zerwali,moze wracali do siebie,ale zbyt szybko związał sie z Dominiką. Facet musi zobaczyc czy ma do kogo isc zanim zostawi dziewczynę. Pela tez tak zrobił z narzeczoną i Cichopek tez. Najpierw zdrady, pocichutku a potem poinformowanie partnerów ze to kobiec. To takie otwarte furtki