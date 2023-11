Plotkowano o KRYZYSIE w związku Piotra Żyły i Marceliny Ziętek. Jaka jest prawda? To zdjęcie nie pozostawia wątpliwości (FOTO)

Piotr Żyła i Marcelina Ziętek wciąż razem? Pochwalili się wspólnym zdjęciem

Aktualnie Piotr Żyła wraz z innymi skoczkami reprezentacji Polski przebywa na Cyprze, gdzie trwa zgrupowanie przed nadchodzącym sezonem. Jak zdradził w rozmowie z Eurosportem trener polskiej kadry w skokach Thomas Thurnbichler, na miejscu zawodnicy mogą zregenerować się przed zbliżającym się wyjazdem do Finlandii oraz "złapać trochę słońca". Podczas pobytu na Cyprze skoczkom towarzyszą ich najbliżsi, co zdaniem trenera jedynie sprzyja procesowi odzyskiwania przez nich sił. Okazuje się, że Piotr Żyła również nie wybrał się na zgrupowanie samotnie - na Cyprze wypoczywa też bowiem jego wybranka. Oznacza to, że o kryzysie nie ma jednak mowy.