Plotkowano, że Kylie Jenner i Timothee Chalamet spodziewają się DZIECKA. Zagraniczne media donoszą, jaka jest prawda

Związek Kylie Jenner z bożyszczem nastolatek Timothee Chalametem od dłuższego czasu znajduje się na językach całego świata. Pogłoski o ich płomiennym romansie pojawiły się już w kwietniu ubiegłego roku, zaledwie kilka miesięcy po tym, jak 26-latka rozstała się z ojcem swoich dzieci - Travisem Scottem. Ostatnio w mediach pojawiły się plotki o rzekomej ciąży najmłodszej z sióstr Kardashian-Jenner. To właśnie Timothee Chalamet miałby zostać ojcem trzeciego dziecka celebrytki.

Kylie Jenner w ciąży?

Informacje o dziecku Kylie Jenner z jednym z najbardziej rozchwytywanych gwiazdorów Hollywood przekazał w swoim podcaście amerykański komik Daniel Tosh. Mężczyzna, powołując się na pracownika sklepu spożywczego, twierdził, że celebrytka, podczas nagrań reality-show o jej rodzinie, w jednym ze sklepów nakręciła scenę, w której ujawniła, że spodziewa się dziecka.

Poszedłem do sklepu spożywczego w Malibu i rozmawiałem tam z pracownikiem. Staram się tego unikać, ale zapytałem: "Dlaczego wczoraj byliście zamknięci?". A on na to: "No cóż, nie powinienem o tym rozmawiać, ale wczoraj kręcono tutaj finałowy sezon programu Z kamerą u Kardashianów" - twierdzi komik.

Uwaga spoiler, dotyczy to nadchodzącego sezonu serialu. To wielki finał sezonu. Ta przypadkowa osoba ze sklepu spożywczego powiedziała mi, że wynajęli cały sklep, zamknęli go, a potem zachowywali się, jakby robili zakupy spożywcze - wyznał Tosh, dodając: Najwyraźniej to była ta scena, gdy Kylie ujawnia, że​ jest w ciąży. Co za bomba!

Media dementują plotki o ciąży Kylie Jenner

Redakcja Us Weekly dotarła do źródła bliskiego produkcji i przekazała, że takie zdarzenie nie miało miejsca. Również DailyMail.com twierdzi, że plotki przekazywane przez komika są "w 100% fałszywe". Zdaniem serwisu bezpodstawne komentarze Tosha miały na celu wyłącznie zwrócenie uwagi na jego podcast. Sam zainteresowany przyznał, że to, co mu powiedziano, może mijać się z prawdą: "To może nie być prawda. Nic nie weryfikuję. Tak mi powiedział pracownik sklepu spożywczego w Malibu".

Oceń jakość naszego artykułu: Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.