Plotkowano, że Natasza Urbańska i Janusz Józefowicz się ROZWODZĄ. Nowym postem rozwiali wszelkie wątpliwości (FOTO)

Takie informacje pojawiają się mniej więcej co pół roku, więc ja już przestałam reagować. Nawet moja menedżerka mówiła: "Natasza, napiszmy sprostowanie", a ja na to: "Daj spokój, po co to pisać, jak za chwilę zapomną, a za pół roku znowu wyjdzie to samo". To są moje sprawy prywatne i nie rozumiem, dlaczego miałabym się komukolwiek tłumaczyć, czy jest dobrze, czy jest źle, czy cokolwiek - wspominała w rozmowie z Plejadą.