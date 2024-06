Myszkovski z remixem utworu jednego z najpopularniejszych ukraińskich artystów – Maxa Barskih

Max Barskih to topowy, ukraiński wokalista, muzyk i autor piosenek. Jego ostatnie wydawnictwa to single "Rich" , "Мамо, не плач" (Mom Don't Cry) i "5 Missing Calls" bardzo dobrze przyjęte na rynkach międzynarodowych, a także album "Зорепад" ("Starfall"), który osiągnął dużą popularność i wysokie odsłuchy na lokalnym rynku (w szczególności singiel "Rytmy" z Dorofeevą).

Amerykański felietonista "Forbesa", Stefan Rabimov, który uczestniczył w koncercie MAXA w San Francisco w klubie DNA Lounge uznał go za jednego z najgorętszych artystów na współczesnej scenie pop. W swoim artykule "Turn It Up: MAX BARSKIH And Ukrainian Pop Diplomacy" określił jego muzykę mianem mainstreamowego popu, który może przekraczać granice oraz mieć wpływ na zachodnie rynki. Dziennikarz nazwał go "muzycznym ambasadorem Ukrainy na świecie", zdolnym do przełamania "żelaznej kurtyny", która stoi między muzykami z Europy Wschodniej a resztą świata.