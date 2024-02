Po rozstaniu z Ola Kwaśniewską związał się z Anną. Od lat tworzą szczęśliwe małżeństwo. Kim jest żona Wojciecha Szuchnickiego?

Wojciech Szuchnicki od lat trwa u boku żony. Kim jest Anna Szuchnicka?

Anna i Wojciech Szuchniccy do dziś tworzą szczęśliwe małżeństwo. W czerwcu ubiegłego roku świętowali 10. rocznicę ślubu, a żona florecisty uczciła wówczas ten szczególny dzień, publikując na Instagramie zdjęcie z ceremonii. Anna Szuchnicka dość chętnie dokumentuje codzienne życie za pośrednictwem social mediów. Z instagramowej biografii można na przykład wywnioskować, że wraz z rodziną na co dzień mieszka na Majorce.

W sieci można również znaleźć nieco informacji na temat kariery żony Szuchnickiego. Anna Szuchnicka wykształcenie zdobywała zarówno w Polsce, jak i za granicą. Ukochana florecisty zdała maturę międzynarodową w American School of Warsaw, a później studiowała na New York University. Szuchnicka ukończyła tam studia licencjackie na wydziale Mediów, Kultury i Komunikacji, kształciła się także na New York University we Florencji.