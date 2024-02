Po wygraniu aukcji WOŚP wycofała się. Jak zakończyła się licytacja Maliszewskiego? "Nie wiem, czy za rok będę chciał sobie fundować taki STRES..."

W Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy jak co roku zaangażowało się wiele znanych twarzy. Gwiazdy i celebryci w ostatnich tygodniach ochoczo zachęcali do licytacji wystawionych przez siebie przedmiotów i na bieżąco relacjonowali, ile udało im się uzbierać.

Zwyciężczyni aukcji WOŚP Damiana Maliszewskiego wycofała się

Damian Maliszewski wystawił przedmiot jeszcze raz. Jak zakończyła się aukcja?

Przedstawiciele portalu, na którym odbywała się licytacja, zabrali głos

(...) Zarówno my, jak i osobiście Jurek, apelujemy o odpowiedzialne licytowanie. Tylko w ten sposób możemy zapobiec takim smutnym sytuacjom. (...) Weryfikujemy kupujących, prosimy ich o potwierdzenie świadomego udziału w licytacji poprzez SMS. W przypadku wyższych kwot aukcji dokonujemy również testowej transakcji płatniczej. Rozważaliśmy opcję blokowania całej kwoty podczas licytacji, ale przepisy prawne nie pozwalają nam na to, co dodatkowo utrudniałoby uczestnictwo w aukcjach, co mogłoby znacząco obniżyć fantastyczne wyniki, jakimi kończą się aukcje na WOŚP. Aukcje nieopłacone stanowią na szczęście tylko kilka procent całej zbiórki. (...) - przekazano.