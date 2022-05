Po zeznaniach Amber Heard internauci przypomnieli sobie, że rok temu ZOSTAŁA MAMĄ! (FOTO)

Proces Johnny'ego Deppa i Amber Heard zaczął się co prawda w połowie kwietnia, jednak już może śmiało aspirować do wydarzenia roku. Po zeznaniach aktora, który włożył wiele wysiłku w to, aby skompromitować byłą partnerkę przed całym światem, przyszła kolej na wysłuchanie medialnej spowiedzi drugiej ze stron. Zgodnie z oczekiwaniami, nie obyło się bez szokujących wyznań.