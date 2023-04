Pobity Marcin Bosak nadaje z komisariatu. Oprawców nazywa BANDYTAMI. Policja komentuje

Elwa 12 min. temu zgłoś do moderacji 10 8 Odpowiedz

Akurat na Uberze mi sie nigdy krzywda nie stala, za to se strony rodzicow malych dzieciorow owszem. Wczoraj jechala cala rodzinka na rowerach, oczywiście najmlodszy jednokomorkowiec pod prad, zajmuje cala przestrzen, matka jedzie za nim zadowolona. Nie wychamowalam i malo nie wpadlam pod auto przez debila. Myslicie ze w takich sytuacjach nie chce zawrocic i przywalic tym durnym rodzicom? Innym razem bachor rzuca pilke na sciezce rowerowej, a tatus nie zauwazyl ze jest wywalony na pol drogi znak roweru. Mam nadzieje ze ta sytuacja byla inna ale polowa rodzicow nie ma w ogole grama rozsadku i odpowiedzialnosci za to co robia ich dzieci, a swoja bezmyslnoscia moga doprowadzic do kalectwa innych.