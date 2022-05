Pochodząca z Ukrainy tancerka przyczyniła się do sukcesu Krystiana Ochmana na Eurowizji. Poznajcie Katerinę Nesterovą (ZDJĘCIA)

Krystian Ochman ze swoim utworem "River" znalazł się na 12. miejscu, co zważając na "eurowizyjną" historię Polaków jest nie lada osiągnięciem. Występ Polaka wyjątkowo przypadł do gustu wielu internautom, o czym dali znać morzu komentarzy. Doceniono nie tylko umiejętności wokalne Polaka i brzmienie jego piosenki, ale też sam "wykon", w którym towarzyszyły 22-latkowi "demoniczne" tancerki. Po drugim półfinale sporo uwagi przyciągnął moment, w którym dwie rozpędzone "topielice" obijają się od łapiącego równowagę piosenkarza. W sieci pojawiły się nawet głosy, jakoby miała to być wpadka. W rzeczywistości jednak był to skrzętnie zaplanowany zabieg, o czym było wiadomo już po pierwszych próbach Krystiana w Turynie.

Jedną z tancerek, które występowały z Krystianem na scenie, jest pochodząca z Ukrainy Katerina Nesterova. Instruktorka Egurrola Dance Studio w Warszawie od lat współpracuje z Agustinem Egurrolą, który pomógł jej zaistnieć na scenie i umożliwił pracę w telewizji. Artystka ma na koncie występy w takich programach telewizyjnych, jak "Dance Dance Dance", "The Voice of Poland", "Jaka to Melodia", "Dancing with the Stars – Taniec z Gwiazdami". Absolwentka Kijowskiego Narodowego Uniwersytetu Kultury i Sztuki specjalizuje się w tworzeniu choreografii, a jej nazwisko jest powszechnie znane w świecie tańca.