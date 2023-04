Podano przyczynę śmierci rapera Coolio. PRZEDAWKOWAŁ fentanyl. To nie wszystko

Laura 26 min. temu zgłoś do moderacji 12 3 Odpowiedz

Biedny. Ten kryzys powiatowy w USA to coś strasznego. Brak pożądanych regulacji sprawił, że firmy sprzedające opiaty płaciły lekarzom za ich przepisywanie na każdy problem, z którym pacjent przychodził do lekarza. Gdy lekarze przestali przepisywac opiaty uzależnieni ludzie zwrócili się do ulicy i nielegalnych zamienników leków jak heroina czy fentatyl. Bardzo tragiczne, w USA to prawdziwa plaga.