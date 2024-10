Podejrzany o uprowadzenie Madeleine McCann został UNIEWINNIONY w procesie o przestępstwa seksualne. Uniknął dodatkowych 15 lat więzienia

Podejrzany o porwanie Madeleine McCann wkrótce wyjdzie z więzienia

My jako sędziowie złożyliśmy przysięgę, a ona ma służyć tylko prawdzie. Oznacza to, że ​​nie musimy dostosowywać się do opinii mediów, obrony i oskarżenia. Wszyscy słyszeli o oskarżonym w sprawie Madeleine McCann i wszyscy wiedzieli, że od 2020 r. prokuratura stale podawała nazwisko Brücknera. Kiedy w mediach ktoś jest opisywany jako potwór seksualny i zboczeniec, to w istotny sposób wpływa to na świadka. Kiedy w taki sposób składane są masowe sugestie osób trzecich, zeznania w sądzie są niemal bezwartościowe dla izby prawnej - wyjaśniła w mowie końcowej sędzia Ute Engemann.