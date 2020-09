Zniecierpliwiona Barbara Kurdej-Szatan pyta "kobitki" o NATURALNE METODY przyśpieszenia porodu

rfrrtegtr 22 min. temu zgłoś do moderacji 6 2 Odpowiedz

To teraz się pyta o naturalne metody przyspieszenia porodu? A jak była w pierwszej ciąży to się nie dowiedziała? Pani Basiu napewno chodzi pani do jakiegoś ginekologa to niech pani się go zapyta !!! A nie szuka atencji na pudelku. Prosze się nie tak nie piescić bo dawno nie jest już pani pierworódką !!! Pozatym jest pani wszędzie za dużo i zaczyna to być męczące.!!!!!!!!!!!