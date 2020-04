Podekscytowana Majka Jeżowska chwali KACZĄ RODZINĄ na swoim tarasie: "To już siódmy raz!"

ITo 10 min. temu zgłoś do moderacji 1 9 Odpowiedz

wie co robi. Pozniej po kilku miesiacach zaprasza te kaczki do siebie, zarzyna i chyc jest na kilka dobrych obiadkow. A stara kaczka jak to kaczka maly rozumek nie pamieta o co chodzilo, pamieta za zna jaks Maryjke