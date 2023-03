Podekscytowana Małgorzata Kożuchowska relacjonuje spotkanie ze Snoop Doggiem. O czym rozmawiali? (WIDEO)

W karierze każdej z gwiazd dochodzi do etapu, w którym wokół jej osoby gromadzi się pokaźna grupa fanów. Zafascynowani sympatycy danej celebryckiej persony gimnastykują się, aby choć uścisnąć jej dłoń i zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie. Moment napotkania ulubionej gwiazdy pozostaje dla nich niezapomnianym przeżyciem. Okazuje się, że stali bywalcy ścianek również ekscytują się spotkaniami ze swoimi idolami. Sławy z rodzimego poletka nie posiadają się z radości, gdy mają okazję poznać swoich celebryckich ulubieńców, szczególnie tych z zagranicy.

W spotkaniu z idolem, Małgorzacie Kożuchowskiej towarzyszył producent filmowy Maciej Syka, który udokumentował to niesamowite przeżycie. Na opublikowanym nagraniu widać zafascynowaną Małgorzatę, która wpatruje się w Snoop Dogga, jak w obrazek. Aktorka nie przegapiła okazji do wtulenia się w idola. Znalazł się też czas na krótką pogawędkę. Kożuchowska i Syka zapytali autora hitu "Young Wild & Free", czy pamięta Polskę i Warszawę. Raper z niesamowitą wiarygodnością stwierdził, że pamięta, po czym pozdrowił widzów słowami "Peace and love".