Podekscytowana Małgorzata Rozenek prezentuje bogatą mimikę twarzy oraz UMIĘŚNIONY BRZUCH (ZDJĘCIA)

No ja muszę wam powiedzieć, że nie najgorzej jak na "Rozenek cudnie chudnie". Co prawda daleko mi jeszcze do sześciopaku, ale coś tu jakieś górne zarysy się już pojawiają. Właśnie dlatego, że nie ma wolnej niedzieli - mówiła do telefonu, a w międzyczasie Radosław "ćwiczył" podnosząc Henryczka na rękach.