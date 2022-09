Podpatrzone: znana amerykańska modelka tańczy do hiszpańskich rytmów w butach polskiej marki!

Jak wejść w jesienny sezon z dobrą energią? Najlepiej tanecznym krokiem! Wiedzą to doskonale topowe amerykańskie modelki, wirując do rytmu piosenki "Caliente, Caliente" Raffaelli Carrá w nowej kampanii polskiej marki Jenny Fairy . Mowa o Olivii Vinten, Jordan Daniels , Janet Chinyere Jumbo , Vakare Steputyte , a także ciałopozytywnej Palomie Elsesser , która w ostatnim czasie stała się muzą czołowych projektantów i fotografów.

Wśród roztańczonych modelek wzrok przykuwa przede wszystkim Paloma Elsesser , która wydaje się wręcz stworzona do pląsania w rytm latynoskich brzmień. Piękna Amerykanka wie, jak podkreślić swoją kobiecą sylwetkę. W najnowszym spocie reklamowym marki Jenny Fairy, dostępnej w sieci CCC modelka prezentuje swoje wdzięki m.in. w kobaltowej sukience maxi, spódniczce iskrzącej blaskiem chłodnego błękitu, monochromatycznej czerni z dodatkiem jeansu i oczywiście w modnych butach. Botki na platformie to wymarzony, dyskotekowy trend, jednak modelka sięga też po ponadczasową klasykę, prezentując kozaki na szpilce i retro czółenka z paseczkiem. Torebki – obowiązkowo duże i wyraziste, we wzór wężowej skóry albo modne, półokrągłe listonoszki w wersji glamour. Nie da się zaprzeczyć, że Paloma świetnie czuje się w takim klimacie, a styl disco to jej żywioł.

Paloma Elsesser to 30-letnia modelka plus size i prawdziwa ikona stylu dla milionów kobiet na całym świecie. Amerykanka znana jest z ciałopozytywności, co zaskarbiło jej rzesze fanów, nie tylko w modowym świecie. Choć przed Pam modowe wybiegi zawojowały już inne modelki o krągłych kształtach (m.in. Candice Huffine, Marquita Pring czy Tess Holliday), ostatnie lata w świecie mody zdecydowanie należą do Elsesser. Ta piękność o egzotycznej urodzie każdego dnia udowadnia kobietom, że mogą czuć się świetnie w każdym rozmiarze. W kampanii CCC Paloma pląsając zmysłowo do "Caliente, Caliente" Raffaelli Carrá jest niekwestionowaną diwą dyskotekowego parkietu. Będziemy bacznie obserwować jej dalsze losy w świecie mody i poza nim!