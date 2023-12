Podsumowano, ile pieniędzy Kate Middleton wydała na ubrania w 2023 roku. KOSMICZNA KWOTA

Kate Middleton udało się osiągnąć coś, o czym niektórzy członkowie brytyjskiej rodziny królewskiej mogą tylko pomarzyć. Księżna cieszy się bowiem niemal nieskazitelną reputacją. Od lat uchodzi za ulubienicę poddanych - kobietę serdeczną i wywiązującą się z królewskich powinności. Oczywiście media, co jakiś czas donoszą o jej rzekomych niesnaskach z Meghan Markle , jednak plotki zdają się nie psuć jej wizerunku.

Ile Kate Middleton wydała na ubrania w 2023 roku?

Middleton jako jedna z pierwszych wśród royalsów wprowadziła zjawisko tzw. recyklingu, czyli zakładania tych samych ubrań kilkukrotnie. Oczywiście częściej zadaje szyku w drogich kreacjach. Nierzadko zakłada też elementy biżuterii należące do księżnej Diany czy królowej Elżbiety II.

Okazuje się bowiem, że w 2023 ubrania Kate Middleton kosztowały prawie 160 tys. funtów, co w przeliczeniu na złotówki daje o koło 800 tys . Najdroższą suknią była jedwabna kreacja od Alexandra McQueena za około 15 tys. zł. Księżna miała ją na sobie podczas uroczystej koronacji króla Karola i królowej Camilii. Dodajmy, że diadem, który uzupełniał stylizację, był wart prawie 160 tys. zł.

Oczywiście Kate nie kupuje sobie sama tak drogich sukni. Wydatki te są wpisane w budżet, jakim dysponuje król Karol III. Niedziwne więc, że Brytyjczycy co roku sprawdzają, ile pieniędzy poszło na ubranie ich ulubienicy. Co ciekawe, w tym roku Kate postanowiła najwyraźniej nieco zaoszczędzić. To mogło być spowodowane zeszłorocznym podsumowaniem, kiedy okazało się, że jej szafa kosztowała 200 tys. funtów, czyli ponad milion złotych.