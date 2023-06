"PodziWIANKI" od Amazon.pl. Tak gwiazdy świętowały początek lata

Gwiazdy miały okazję bawić się podczas wyjątkowego wydarzenia "PodziWIANKI" w Warszawie. Jak nietrudno się domyślić, nazwa nawiązuje do Wianków nad Wisłą, czyli starej tradycji powitania lata. Podczas imprezy nie zabrakło m.in. świetlnego spektaklu nad taflą rzeki, pokazów kulinarnych i oczywiście znanych nazwisk. Organizatorem wydarzenia był sklep Amazon.pl.

– Subskrypcja Amazon Prime daje ogromne korzyści. To przede wszystkim szybka i darmowa dostawa milionów produktów z Amazon.pl, a do tego dostęp do wielu nagradzanych filmów i seriali na Prime Video. Warto wspomnieć o takich produkcjach, jak choćby dokument "Lewandowski nieznany", program rozrywkowy "Lol: Kto się śmieje ostatni" prowadzony przez Cezarego Pazurę czy serial "Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy". Oprócz tego mamy Prime Gaming z darmowymi grami oraz rzecz jasna Prime Day, czyli coroczne wydarzenie zakupowe, podczas którego oferujemy klientom Prime ekskluzywne okazje.