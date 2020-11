Pogrzeb Dariusza Gnatowskiego. Ksiądz wspomina zmarłego aktora: "Liczy się tylko i wyłącznie pokora, W MORDĘ JEŻA!"

Dariusz Gnatowski miał na swoim koncie wiele ról teatralnych, filmowych i telewizyjnych, jednak to właśnie postać Arnolda Boczka okazała się jego przepustką do ogólnopolskiej popularności. Pogrzeb Gnatowskiego miał miejsce 3 listopada na Cmentarzu Podgórskim w Krakowie, gdzie odbyło się oficjalne pożegnanie aktora z udziałem rodziny i najbliższych przyjaciół. W uroczystości uczestniczył też tłum żałobników w maseczkach.

Dziś, będąc tu i towarzysząc Darkowi w jego ostatniej drodze, mamy na twarzach maski ze względu na pandemię koronawirusa. Z tymi maskami jest nam jakoś do twarzy, zwłaszcza na pogrzebie aktora. Metaforycznie ujmując, to właśnie aktor podczas swej pracy i wcielania się w różne role na scenie zakłada i zdejmuje różne maski. Takie jest życie aktora, jego los - powiedział ksiądz, żegnając Gnatowskiego.

Darek dzwonił kiedyś i zapytał mnie, czy wiem coś o grzechach głównych, potrzebował tego do pracy. Zadawał wtedy proste pytania, na które nie miałem zupełnie odpowiedzi. Dużo się uśmiechał, jak to on. (...) Darek już wie, jakie jest niebo, pewno patrzy z góry tym swoim charakterystycznym spojrzeniem i czeka tam na nas - czytamy.