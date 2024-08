Pogrzeb Franciszka Smudy. Pożegnali go żona, Kuba Błaszczykowski i tłumy kibiców (ZDJĘCIA)

sedno 18 min. temu zgłoś do moderacji 3 35 Odpowiedz

A ja uważam ,że cwany Błaszczykowski świetnie was rozgrywa. Zawsze znajdzie się tam, gdzie może zapunktować jako "święty młodzianek". Widzi błędy Lewandowskiego i unika podobnych sytuacji. No i zgarnia wszelkie możliwe reklamy. To już wam nie przeszkadza, kiedy Błaszczykowski ostatnio wyskakuje z lodówki? O pardon, jeszcze snuje opowieści o jego dramacie rodzinnym, aby wzbudzić litość. Świetnie mu się to zresztą udaje, bo piłkarz z niego był żaden , ale to wy - naiwniacy budujecie jego nieskazitelny wizerunek, który pozwala zarabiać mu łatwą kasę, choć karierę sportową ma za sobą. O ile o takowej w ogóle można mówić.