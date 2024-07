Pogrzeb Jerzego Stuhra. Małgorzata Kidawa-Błońska pożegnała aktora i wygłosiła mocne przemówienie w kościele

Małgorzata Kidawa-Błońska przemówiła na pogrzebie Jerzego Stuhra

Każde pożegnanie jest bardzo trudne. Dla was (rodziny - przyp. red.) najtrudniejsze, ale dla nas tu zgromadzonych, także bardzo ciężkie, bo musimy się zmierzyć z odejściem, którego nie chcieliśmy i nie byliśmy na nie przygotowani. Przychodzą nam do głowy oczywiste słowa - wielki aktor, wspaniały nauczyciel, prawdziwy przedstawiciel polskiej inteligencji, polskiej elity, przyjaciel, społecznik, wspaniały człowiek - wspominała Małgorzata Kidawa-Błońska.

Wszyscy wiemy, że te określenia mówiące o polskiej inteligencji i elitach brzmią prowokacyjnie w ostatnich czasach. W czasach małości, która z wielkiego wyciągała rękę po wielkość, żeby tę wielkość zniszczyć. (...) Elita, której przedstawicielem był i na zawsze pozostanie Jerzy Stuhr, to nie jest elita przywileju czy drażniącej wyższości. To elita wielkiego, autentycznego talentu i ciężkiej pracy nad rzemiosłem, warsztatem aktorskim i słowem. I taki Jerzy Stuhr był przez całe życie - ze swoimi wspaniałymi rolami, ze swoimi słabościami i błędami. Ze swoimi mądrymi, odpowiedzialnymi i odważnymi deklaracjami.

W czasach populistycznego ataku na inteligencję stał się sam celem tych ataków. Jako człowiek wrażliwy cierpiał z tego powodu. Bardzo dobrze wiedzieli i czuli to najbliżsi, ale i my wszyscy. Ale Jerzy Stuhr w tych czasach zachował męstwo, nie stracił odwagi. Co najważniejsze, nie zmniejszyło to jego pracy. Nie dał tej satysfakcji atakującym go, małym ludziom.