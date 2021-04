Pogrzeb Krzysztofa Krawczyka. Gdzie i kiedy zostanie pochowany artysta?

abc 15 min. temu zgłoś do moderacji 8 14 Odpowiedz

nie wolno szczepic ludzi starszych a szczegolnie schorowanych. To dla nich wyrok smierci. Europejska Komisja d/s Lekow dopuscila szczepionke do obrotu warunkowo nw rok pod silnym naciskiem rzadow. Niedzielski nie mial prawa mowic, ze jest bezpieczna. Do tego ludzie po zaszczepieniu dalej zarazaja sie wirusem.