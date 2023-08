Poirytowana Agata Rubik przekonuje, że NIE TĘSKNI za "luksusowym" domem w Warszawie, chwaląc się widokiem z balkonu w Miami (ZDJĘCIA)

Kompozytor, a zwłaszcza jego żona, Agata Rubik , zdają się cieszyć skupioną na sobie uwagą. 36-latka ze szczegółami relacjonuje kolejne dni życia w słonecznym Miami. Na Instastories zdążyła już pokazać nowe gniazdko , pierwsze zakupy , czy to, jak spędzają na obczyźnie czas wolny.

Agata Rubik chwali się nagraniem z córką, nazywając ją "influencerką"

Ukochana Piotra jest jedną z tych celebrytek, które w instagramowych relacjach bez oporów pokazują pociechy. Tak więc Helena i Alicja są regularnymi bywalczyniami na profilu mamy. W niedzielę Agata pokazała np. nagrania z córkami, na których te pokazują, co sobie kupiły podczas ostatniego shoppingu. Starsza z dziewczynek ma już konto na Instagramie i zdecydowała się zrobić na nim zakupowy "haul". Filmu z omawiającą w języku angielskim nowe odzieżowe nabytki 14-nastolatką nie omieszkała wrzucić u siebie Agata.

Agata Rubik wyjaśnia, dlaczego w Miami czuje się bardziej "luksusowo" niż w Warszawie

W poniedziałek z kolei wybranka serca muzyka zorganizowała tzw. Q&A. Jedno z pierwszych pytań, jakie otrzymała dotyczyło tego , jak czuje się z tym, że z warszawskiej willi przeniosła się do mieszkania.

Oj, chyba mamy inne pojęcie na temat luksusu. Luksus to jest dla mnie wolność, swoboda, możliwość robienia tego, co się chce, brak spiny i to, że zamieniłam swój luksusowy dom w Warszawie na mieszkanie, które może nie jest zbyt duże, ale ma jeden z piękniejszych widoków z okna, jaki mogłam sobie kiedykolwiek wyobrazić, więc żyje się całkiem nieźle - odpowiedziała, nadając z balkonu.