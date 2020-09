Poirytowana Ilona Felicjańska KŁÓCI SIĘ z Paulem Montaną i kupuje śliwki

Ilona Felicjańska od lat zmaga się z chorobą alkoholową. Niegdyś ceniona modelka do problemu przyznała się dopiero w 2010 roku, gdy pod wpływem alkoholu spowodowała wypadek samochodowy. Wówczas postanowiła pójść na odwyk i kreowała się na naczelną "ambasadorkę trzeźwości". Niestety, rzeczywistość okazała się smutniejsza, a Ilonie do dziś bywa trudno zrezygnować z zaglądania do kieliszka.