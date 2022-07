Poirytowana Viki Gabor reaguje na krytykę "dorosłego" makijażu: "Jeśli komuś przeszkadza, TO JEGO PROBLEM"

Gość 4 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Czy mi się podoba tak mocny makijaż w przypadku dziecka? NIE Czy pozwoliłabym swojemu dziecku w tak młodym wieku robić karierę kosztem szkoły? NIE Jednak czy mam jakiekolwiek podstawy aby pouczać obcą nastolatkę i jej rodziców w internecie? No również NIE Przestańmy się bawić w zbawców świata. Nie ma nic gorszego niż nachalne i nieproszone rady. Jeśli ta dziewczyna lub ktokolwiek inny zrobi sobie psychiczną lub fizyczna krzywdę to wam przez to się nic nie stanie. Jeśli jej stroje wam się nie podobają to nie pozwalajcie tak się ubierać swoim dzieciom🤷🏼‍♀️ Jak to mawia mój dziadek ,,nie ostrzegam go! Niech pije co chce, najwyżej to jego rano będzie bolała głowa’’