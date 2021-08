Pokorna Anna Lewandowska zwierza się we włoskiej wersji "Vanity Fair": "Ostatnio NAUCZYŁAM SIĘ PROSIĆ O POMOC"

Fryzjer 12 min. temu zgłoś do moderacji 9 1 Odpowiedz

A co się stało z perfekcyjnymi włosami Ann, na ostatnich zdjęciach to tak slabiutko wyglądają przesuszone, matowe, bez blasku, kurde rozwalaja mnie jej teksty o zdtowej dajecie i pięknych wlosach, Annka skończ już z tymi bredniami, nie trzeba być fryzjerem, żeby wiedzieć że ta zdrowa dieta to kreatyna w spreju.