Pół roku temu powitali na świcie PIĘCIORACZKI. Tak dziś żyje 13-osobowa rodzina Clarke'ów

Co słychać u rodziny Clarke'ów?

W ramach cyklu "DDTVN Pełna chata" mieliśmy okazję sprawdzić, co słychać u rodziny Clarke'ów. Rodzice jedenastu dzieci zgodzili się pokazać, jak wygląda ich codzienna rutyna. Okazuje się, że co wieczór, około godziny 19, zasiadają do kolacji, a po posiłku rozpoczynają przygotowania do snu. Tata zajmuje się 1,5-letnią Grace, a mama opiekuje się półrocznymi dziewczynkami. Starsze dzieci również pomagają przy maluszkach, podając pieluchy i inne akcesoria.