Polak dostał się do niemieckiego "Top Model". Maximilian podzielił się smutną historią: "Rodzice wyrzucili mnie z domu za bycie GEJEM"

Chyba nikogo nie powinien zdziwić fakt, że niemiecki odpowiednik "Top Model" produkowany jest ze znacznie większym rozmachem niż w przypadku polskiej edycji. Nie dość, że emisja "Germany's Next Top Model" trwa przez cztery miesiące (przed pandemią show w całości kręcone było w Los Angeles), to jeszcze do gościnnych występów zapraszane są największe gwiazdy amerykańskiego show biznesu, w tym między innymi Kim Kardashian, Paris Hilton, Naomi Campbell czy pomysłodawczynię formatu we własnej osobie, Tyrę Banks.

Na przestrzeni lat w programie wielokrotnie swoich sił próbowali Polacy, z wiekszym lub większym sukcesem. W 2019 upragniony tytuł "Top Model" powędrował do pochodzącej z Polski Simone Kowalski. Dziewczynie udało się zdobyć sympatię widzów nie tylko za sprawą niebanalnej urody, lecz także łzawej historii - przez poważną kontuzję stóp, której nabawiła się w wyniku przetrenowania przed Olimpiadą, Simone przez półtora roku musiała poruszać się na wózku inwalidzkim.

Polak na castingu "Germany's Next Top Model". 21-letni Maximilian opowiedział o nietolerancyjnych rodzicach, którzy wyrzucili go z domu

W najnowszej 19. edycji programu również nie zabrakło polskiego akcentu. Na castingu do bijącego rekordy popularności programu pojawił się wywodzący się z Polski Maximilian. Mieszkający w Wiedniu 21-latek również podzielił się z Heidi Klum i widzami przykrą opowieścią, zwierzając się przed kamerami z bolączek dorastania z nietolerancyjnymi rodzicami.

Maximilian wyjawił, że na wieść o jego preferencjach zareagowali furią i kazali mu opuścić ich wspólne mieszkanie, mimo że chłopak miał wówczas zaledwie 16 lat. Na szczęście Maximilian mógł liczyć na wsparcie oddanej przyjaciółki, która zapewniła mu wikt i opierunek. Fragment z przesłuchania aspirującego modela już zdążył obiec sieć.

Jako homoseksualnemu mężczyźnie trudno mi było dokonać coming outu - zwierzył się Heidi Klum 21-latek podczas castingu. Pochodzę z Polski, a dokładniej moi rodzice stamtąd są. I jak powszechnie wiadomo, Polska to bardzo chrześcijański kraj. To jeden z gorszych krajów do bycia gejem, jakie można sobie wyobrazić. Dlatego gdy skończyłem 16 lat, zostałem wyrzucony z domu. Byłem bezdomny przez swoją seksualność. Na szczęście mogłem liczyć na wsparcie przyjaciółki. Od lat mogę u niej spać, spędzam święta z jej rodziną. Miałem cel, żeby pojawić się w "Top Model" i nie porzuciłem tego marzenia.

Maximilian wyjawił też, że przez całe życie borykał się z kompleksami, które skutecznie powstrzymywały go, przed spełnieniem swojego marzenia o zostaniu modelem. Do udziału w programie namówiła go w końcu przyjaciółka.

Zawsze wydawało mi się, że nie jestem dostatecznie dobry i przystojny, by być modelem - stwierdził. Mimo to powtarzałem sobie, że pewnego dnia zbiorę się na odwagę i zawalczę o swoje marzenie. Że mi się uda i wszystko się ułoży.

