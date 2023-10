Polak zaczął naukę w liceum w USA. Mówi o różnicach. Jedno zszokowało go najbardziej

Innym aspektem, który spodobał się polskiemu licealiście, jest większa swoboda w wyborze przedmiotów, co jest czymś, z czym polscy uczniowie zazwyczaj nie mają do czynienia. Na początku roku szkolnego idzie się do sekretariatu i na dużej kartce A4 wybiera się przedmioty, które chce się studiować. Oczywiście, są pewne wymogi, takie jak historia USA, angielski i jakiś rodzaj matematyki, ale poza tym jest dużo do wyboru. Każdy uczeń ma indywidualny plan lekcji, więc każdą lekcję ma z kimś innym, chyba że ktoś inny wybierze te same przedmioty. Dzięki temu, nauka w amerykańskiej szkole średniej jest o wiele ciekawsza i można poznać więcej ludzi, nie tylko tych, którzy uczęszczają do tej samej klasy. Młodemu człowiekowi podoba się również, że amerykańskie szkoły średnie pozwalają nastolatkom uczyć się tego, co ich naprawdę interesuje.