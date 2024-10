Policja dokonała NALOTU na hotel, w którym zginął Liam Payne. Pojawiły się spekulacje, że pracownicy dostarczyli mu narkotyki w mydelniczce

Mocno przeżywam te historie. Tak samo przeżywałam śmieć kochanego Avicii, który zginął w podobny sposób. Za granica, w pokoju hotelowym.. tam tez używki były w tle. Do dziś czasem wchodzę sobie na jego insta, żeby powspominać… teraz to samo z Liamem. Biedna Rita Ora, z obojgiem ma utwory i musiała je śpiewać ze łzami w oczach na swoich koncertach bo pokochała tych chłopaków. Tim, Liam odpoczywajcie w pokoju. ❤️🥺 see you!