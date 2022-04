Policja udostępniła NAGRANIA z planu "Rust" wykonane tuż po tragicznym wypadku. Pokazano też PRZESŁUCHANIE Aleka Baldwina (WIDEO)

Wygląda jednak na to, że media nieprędko zapomną o całej sprawie. Biuro szeryfa hrabstwa Santa Fe właśnie udostępniło w sieci szereg materiałów związanych z trwającym śledztwem - w tym nagranie z próby feralnej sceny Baldwina, podczas której później doszło do tragicznego wypadku. W trakcie ujęcia ubrany w kowbojski kostium aktor przez dłuższą chwilę siedział na kościelnej ławce ze spuszczonym wzrokiem. W pewnym momencie wyciągnął zaś ukrytą pod kurtką dłoń i szybkim ruchem wycelował z niej w kierunku kamery.

W opublikowanych materiałach znalazło się także kilkanaście nagrań zarejestrowanych przez kamery policjantów, którzy pojawili się na planie produkcji tuż po tym, jak Baldwin postrzelił Hutchins i Souzę. Na policyjnych klipach możemy zobaczyć m.in., jak obecni we wnętrzu drewnianego kościoła ratownicy próbują pomóc Hutchins leżącej tuż obok wijącego się z bólu i krzyczącego reżysera. Na kolejnym wideo z planu słyszymy głos jednego z policjantów, który nakazuje ekipie filmowej przerwanie wszelkich czynności, upominając ich, że plan jest obecnie miejscem zbrodni. Po chwili pojawia się zaś ujęcie medyków transportujących nosze do karetki.

Wśród policyjnych nagrań nie zabrakło także rozmów z Alekiem Baldwinem. Na jednym z nich pokazano np., jak funkcjonariusz mija czekającego przed drewnianym kościołem aktora, informując, że wkrótce ktoś z nim porozmawia. Kolejne przedstawiało natomiast, jak roztrzęsiony Baldwin prosi, by ktoś poczęstował go papierosem, a następnie dopytuje, czy Hutchins i Souza zostaną przetransportowani do szpitala. W innym udostępnionym wideo jeden z policjantów zwrócił się do Baldwina, pytając, czy ten ma się dobrze. Nietrudno zgadnąć, że gwiazdor zaprzeczył.