Policjant, który pomógł uniewinnić Tomasza Komendę, przerywa milczenie: "Kiedy przeczytałem wywiad z jego mamą, to AŻ USIADŁEM"

Anzejek 16 min. temu zgłoś do moderacji 11 1 Odpowiedz

Nikt z nas nie wie co przezyl w wiezieniu Wyobrazacie sobie spedzic tam kilka h? On siedzual 18 lat i to wiedzac ze jest niewinny… probowal sobie ulozyc zycie trafila sie kobieta szybko zareczyny dziecko On potrzebuje pomocy to naprawde moze sie zle skonczyc… Wszyscy teraz na niego A jezeli no targnie sie na swoje zycie to bedie o jej biedny o jej jak to sie stalo no nic nie wskazywalo na to powinjen sie cieszyc ze wyszedl z wiezienia