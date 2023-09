Polka pracowała w ogrodzie króla Karola III. Mówi, że była przerażona: "UCIEKAŁAM W KRZAKI, nie chciałam się kłaniać z taczką"

Dla Katarzyny Bellingham od lat największą pasją jest ogród. Kobieta wydaje książki na temat ogrodnictwa i prowadzi specjalnie temu poświęcony profil na Instagramie, gdzie dzieli się swoją wiedzą. Nie każdy może wiedzieć, że za czasów studenckich wyjechała na stypendium do Wielkiej Brytanii i miała okazję poznać jeszcze wówczas księcia Karola.

Król Karol III ma do dyspozycji 20 posiadłości, a sam monarcha od lat słynie ze swojej pasji do ekologii i ogrodów. Nic więc dziwnego, że brytyjska rodzina królewska zatrudnia masę ludzi, którzy dbają o to, żeby ogrody zawsze prezentowały się na najwyższym poziomie. Swego czasu jedną z pracownic royalsów była Katarzyna Bellingham, o czym opowiedziała w sobotnim wydaniu "Dzień dobry TVN".