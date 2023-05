Polka szturmem zdobywa Dubaj. Zapiszcie sobie to nazwisko

Kojarzycie najsłynniejszy budynek świata – Burj Khalifa? Ta dziewczyna będzie w nim występować na żywo przed publicznością, a ma zaledwie 13 lat. Mało tego! Mimo tak młodego wieku w przeszłości dwukrotnie zajmowała pierwsze miejsce w Konkursie Złotego Głosu. To dziewczyna orkiestra. Jest nie tylko piosenkarką, ale także performerką, tancerką, skrzypaczką i modelką! Do tego sama pisze utwory, które wykonuje i przygotowuje się do swojego nowego albumu, który ma się ukazać już w przyszłym roku. Cóż… A co wy robiliście, kiedy mieliście 13 lat?